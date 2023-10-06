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Щербак Тимофей Дионисьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

24.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1890

Отец: Щербак Дионисий Иванович

Мать: Щербак Неонила Леонтьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Щербак Иулитта Авдеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1917

Сын: Щербак Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Щербак Иулитта Авдеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1919

Сын: Щербак Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Щербак Иулитта Авдеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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