Щербак Тимофей Дионисьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения24.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1890
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911
Жена: Щербак Иулитта Авдеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1917
Мать ребёнка: Щербак Иулитта Авдеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1919
Мать ребёнка: Щербак Иулитта Авдеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно