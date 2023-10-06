Щербак (Пищик) Иулитта Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Пищик) Иулитта Авдеевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1893

Отец: Пищик Авдей Филиппович

Мать: Пищик Стефанида Степановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Щербак Тимофей Дионисьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1917

Сын: Щербак Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Щербак Тимофей Дионисьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1919

Сын: Щербак Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Щербак Тимофей Дионисьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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