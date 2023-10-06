Щербак (Пищик) Иулитта Авдеевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1893
Отец: Пищик Авдей Филиппович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.05.1911
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1917
Отец ребёнка: Щербак Тимофей Дионисьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.09.1919
Отец ребёнка: Щербак Тимофей Дионисьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно