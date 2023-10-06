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Пищик Авдей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1867

Отец: Пищик Филипп Матвеевич

Мать: Пищик Мелания Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.07.1893

Дочь: Щербак Иулитта Авдеевна

Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Пищик Павел Авдеевич

Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Пищик Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Пищик Марфа Авдеевна

Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Пищик Николай Авдеевич

Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Пищик Ольга Авдеевна

Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна

Смерть
Неизвестно
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