Пищик Авдей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1867
Отец: Пищик Филипп Матвеевич
Мать: Пищик Мелания Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.07.1893
Дочь: Щербак Иулитта Авдеевна
Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1896
Сын: Пищик Павел Авдеевич
Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
14.09.1898
Сын: Пищик Иван Авдеевич
Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Пищик Марфа Авдеевна
Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
05.05.1904
Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Пищик Ольга Авдеевна
Мать ребёнка: Пищик Стефанида Степановна
Смерть
Неизвестно