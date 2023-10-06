Пищик Стефанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1893
Дочь: Щербак (Пищик) Иулитта Авдеевна
Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович
Рождение ребёнка
14.01.1896
Сын: Пищик Павел Авдеевич
Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович
Рождение ребёнка
14.09.1898
Сын: Пищик Иван Авдеевич
Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Пищик Марфа Авдеевна
Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович
Рождение ребёнка
05.05.1904
Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Пищик Ольга Авдеевна
Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович