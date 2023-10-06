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Пищик Стефанида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1893

Дочь: Щербак (Пищик) Иулитта Авдеевна

Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович

Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Пищик Павел Авдеевич

Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович

Рождение ребёнка
14.09.1898

Сын: Пищик Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович

Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Пищик Марфа Авдеевна

Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович

Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Пищик Николай Авдеевич

Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович

Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Пищик Ольга Авдеевна

Отец ребёнка: Пищик Авдей Филиппович

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