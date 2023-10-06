Щербак (Евсюк) Неонила Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1888
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1889
Дочь: Татьяна Дионисиевна
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1890
Сын: Щербак Тимофей Дионисьевич
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1893
Дочь: Параскева Дионисиевна
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: Евдокия Дионисиевна
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1900
Дочь: София Дионисиевна
Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно