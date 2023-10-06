Щербак (Евсюк) Неонила Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак (Евсюк) Неонила Леонтьевна

Щербак (Евсюк) Неонила Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1889

Дочь: Татьяна Дионисиевна

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1890

Сын: Щербак Тимофей Дионисьевич

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1893

Дочь: Параскева Дионисиевна

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: Евдокия Дионисиевна

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1900

Дочь: София Дионисиевна

Отец ребёнка: Щербак Дионисий Иванович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close