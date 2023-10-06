Щербак (Марченко) Пелагея Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марченко Тарасий Аврамович
Рождение ребёнка
11.11.1836
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1839
Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1841
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1844
Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович
Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.11.1847
Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1850
Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно