Щербак (Марченко) Пелагея Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Марченко) Пелагея Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Тарасий Аврамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1836

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1839

Сын: Щербак Герасим Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1841

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.08.1844

Сын: Щербак Адриан Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.11.1847

Сын: Щербак Михаил Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1850

Сын: Щербак Дионисий Иванович

Отец ребёнка: Щербак Иван Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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