Оснач Андрей Григорьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.11.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1832
Отец: Оснач Григорий Антонович
Мать: Оснач Агафия Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1857
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1866
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1868
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1869
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1872
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Оснач Иван Андреевич
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1879
Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Фекла Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Фекла Ефимовна
Смерть
Неизвестно