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Оснач Андрей Григорьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.11.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1832

Отец: Оснач Григорий Антонович

Мать: Оснач Агафия Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1857

Сын: Оснач Павел Андреевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Оснач Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1868

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1869

Сын: Оснач Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1872

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Оснач Иван Андреевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1879

Сын: Оснач Федор Андреевич

Мать ребёнка: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Фекла Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Фекла Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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