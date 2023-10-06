Оснач Фекла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1857
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1866
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1868
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1869
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1872
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Оснач Иван Андреевич
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1879
Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно