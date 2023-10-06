Оснач Фекла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Фекла Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1857

Сын: Оснач Павел Андреевич

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Оснач Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1868

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.07.1869

Сын: Оснач Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1872

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Оснач Иван Андреевич

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1879

Сын: Оснач Федор Андреевич

Отец ребёнка: Оснач Андрей Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оснач Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оснач Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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