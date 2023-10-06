Оснач Павел Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения18.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857
Отец: Оснач Андрей Григорьевич
Мать: Оснач Фекла Ефимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1881
Жена: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1881
Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1883
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1885
Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1897
Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно