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Оснач Павел Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857

Отец: Оснач Андрей Григорьевич

Мать: Оснач Фекла Ефимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1881

Жена: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1881

Сын: Оснач Михаил Павлович

Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1883

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Оснач Илларион Павлович

Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Оснач Игнатий Павлович

Мать ребёнка: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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