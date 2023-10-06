Оснач Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Михаил Павлович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.11.1881

Дата смерти

16.06.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1881

Отец: Оснач Павел Андреевич

Мать: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.06.1882
Харьковская губерния, Российская империя
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