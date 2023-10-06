Оснач Михаил Павлович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.11.1881
Дата смерти16.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1881
Отец: Оснач Павел Андреевич
Мать: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.06.1882
Харьковская губерния, Российская империя