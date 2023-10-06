Оснач (Гладкая) Фотиния Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1881
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1881
Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1883
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1885
Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1897
Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно