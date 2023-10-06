Оснач (Гладкая) Фотиния Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Гладкая) Фотиния Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1881

Муж: Оснач Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.11.1881

Сын: Оснач Михаил Павлович

Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1883

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Оснач Илларион Павлович

Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1897

Сын: Оснач Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Оснач Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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