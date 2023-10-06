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(Оснач) Анна Павловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1883

Дата смерти

29.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883

Отец: Оснач Павел Андреевич

Мать: Оснач Фотиния Зиновьева

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
29.06.1885
Харьковская губерния, Российская империя
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