(Оснач) Анна Павловна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.09.1883
Дата смерти29.06.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883
Отец: Оснач Павел Андреевич
Мать: Оснач Фотиния Зиновьева
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
29.06.1885
Харьковская губерния, Российская империя