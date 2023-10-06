Оснач Фока Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Фока Антонович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.09.1803

Дата смерти

16.09.1873

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

1810 г.р.

Дети

Не указаны

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ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1803

Отец: Оснач Антоний Никитьевич

Мать: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оснач Марина

Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.09.1873
Харьковская губерния, Российская империя
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