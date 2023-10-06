Оснач Фока Антонович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения22.09.1803
Дата смерти16.09.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1803
Отец: Оснач Антоний Никитьевич
Мать: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оснач Марина
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.09.1873
Харьковская губерния, Российская империя