Оснач Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач Григорий Антонович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.01.1806

Дата смерти

13.02.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1806

Отец: Оснач Антоний Никитьевич

Мать: Оснач Ульяна Моисеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.02.1808
Харьковская губерния, Российская империя
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