Оснач Григорий Антонович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения27.01.1806
Дата смерти13.02.1808
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1806
Отец: Оснач Антоний Никитьевич
Мать: Оснач Ульяна Моисеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
13.02.1808
Харьковская губерния, Российская империя