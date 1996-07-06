Козявин Филипп Романович
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.10.1902
Дата смерти06.07.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902
Россия
Рождение ребёнка
02.02.1926
Сын: Козявин Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Козявин Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1930
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
орловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Рождение ребёнка
03.07.1931
Сын: Козявин Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.04.1933
Сын: Козявин Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.11.1935
Сын: Козявин Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Антонина Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Посёлок Горянинский Знаменского района Орловской области
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1945
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Смерть
06.07.1996
Крамоторск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краматорск