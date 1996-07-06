Козявин Филипп Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозявин Филипп Романович

Козявин Филипп Романович

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.10.1902

Дата смерти

06.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1902

Отец: Козявин Роман Андреевич

Мать: Козявина Ефросинья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
02.02.1926

Сын: Козявин Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Козявин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.01.1930

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

орловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Рождение ребёнка
03.07.1931

Сын: Козявин Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.04.1933

Сын: Козявин Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.11.1935

Сын: Козявин Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Антонина Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Посёлок Горянинский Знаменского района Орловской области
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1945

Сын: Козявин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Смерть
06.07.1996
Крамоторск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краматорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close