Козявин Владимир Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявин Владимир Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1933

Дата смерти

16.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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1958 г.р.
1958 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1933

Отец: Козявин Филипп Романович

Мать: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козявина Мария Иванова

Ярцево
Рождение ребёнка
08.02.1958

Дочь: Козявина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.02.1958

Дочь: Козявина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козявина Мария Иванова

СССР, УССР
Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козявина Мария Иванова

СССР, УССР
Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козявина Мария Иванова

г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Козявина Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козявина Нина Семеновна

г. Донецк УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Нина Семеновна

Смерть
16.07.1980
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