Козявин Владимир Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1933
Дата смерти16.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1933
Отец: Козявин Филипп Романович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.06.1950
Ярцево
Рождение ребёнка
08.02.1958
Дочь: Козявина Екатерина Владимировна
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.02.1958
Дочь: Козявина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
20.02.1958
СССР, УССР
Рождение ребёнка
20.02.1958
СССР, УССР
Рождение ребёнка
15.11.1961
г. Донецк УССР
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Козявина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
06.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козявина Нина Семеновна
г. Донецк УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Нина Семеновна
Смерть
16.07.1980