Козявина (Качнова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозявина (Качнова) Мария Иванова

Козявина (Качнова) Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1929

Дата смерти

14.03.1995

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1929

Отец: Качнов Иван

Мать: Фекла

Рождение ребёнка
15.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козявин Владимир Филиппович

Ярцево
Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козявин Владимир Филиппович

СССР, УССР
Рождение ребёнка
20.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козявин Владимир Филиппович

СССР, УССР
Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козявин Владимир Филиппович

г. Донецк УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
14.03.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close