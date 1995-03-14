Козявина (Качнова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1929
Дата смерти14.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1929
Отец: Качнов Иван
Мать: Фекла
Рождение ребёнка
15.06.1950
Ярцево
Рождение ребёнка
20.02.1958
СССР, УССР
Рождение ребёнка
20.02.1958
СССР, УССР
Рождение ребёнка
15.11.1961
г. Донецк УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.1995