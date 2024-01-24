(Астахова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.12.1903
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903
Россия
Рождение ребёнка
02.02.1926
Сын: Козявин Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Козявин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Рождение ребёнка
25.01.1930
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
орловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Рождение ребёнка
03.07.1931
Сын: Козявин Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Рождение ребёнка
10.04.1933
Сын: Козявин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Рождение ребёнка
20.11.1935
Сын: Козявин Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Россия
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Антонина Филипповна
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Посёлок Горянинский Знаменского района Орловской области
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Рождение ребёнка
01.06.1945
Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович
Смерть
1995