(Астахова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Астахова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.12.1903

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1903

Отец: Астахов Алексей Константинович

Мать: Астахова Устинья Акимовна

Россия
Рождение ребёнка
02.02.1926

Сын: Козявин Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Козявин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Рождение ребёнка
25.01.1930

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

орловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Рождение ребёнка
03.07.1931

Сын: Козявин Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Рождение ребёнка
10.04.1933

Сын: Козявин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Рождение ребёнка
20.11.1935

Сын: Козявин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Россия
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Антонина Филипповна

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Посёлок Горянинский Знаменского района Орловской области
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Рождение ребёнка
01.06.1945

Сын: Козявин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Козявин Филипп Романович

Смерть
1995
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