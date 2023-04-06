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Козявин Виктор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1931

Дата смерти

06.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1931

Отец: Козявин Филипп Романович

Мать: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Козявин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Козявина Валентина Тихоновна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Малинова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Козявина Валентина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Валентина Тихоновна

Смерть
06.04.2023
московская облю
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Якутск
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