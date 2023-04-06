Козявин Виктор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1931
Дата смерти06.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1931
Отец: Козявин Филипп Романович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Козявин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Козявина Валентина Тихоновна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Малинова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Козявина Валентина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2023
московская облю
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Якутск