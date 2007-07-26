Козявин Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти26.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
Отец: Козявин Филипп Романович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1952
Сын: Козявин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Козявина Валентина Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2007
Похороны
Неизвестно
Деревня Губаницы Волосовского района