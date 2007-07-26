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Козявин Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

26.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: Козявин Филипп Романович

Мать: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
13.03.1952

Сын: Козявин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Козявина Валентина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Валентина Алексеевна

Смерть
26.07.2007
Похороны
Неизвестно
Деревня Губаницы Волосовского района
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