Астахова (Спиченко) Устинья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Илларион Алексеевич
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно