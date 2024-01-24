Астахова (Спиченко) Устинья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Спиченко) Устинья Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиченко Аким Данилович

Мать: Спиченко Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Илларион Алексеевич

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Астахов Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Алексей Константинович

Смерть
Неизвестно
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