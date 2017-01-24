Козявин Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1926
Дата смерти24.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Отец: Козявин Филипп Романович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.12.1954
Сын: Козявин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Козявина Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Анна Ивановна
Смерть
24.01.2017
Похороны
Неизвестно
Краматорск