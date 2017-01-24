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Козявин Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

24.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: Козявин Филипп Романович

Мать: Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.12.1954

Сын: Козявин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Козявина Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анна Ивановна

Смерть
24.01.2017
Похороны
Неизвестно
Краматорск
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