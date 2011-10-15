(Козявина) Александра Филипповна
Место рожденияорловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Дата рождения25.01.1930
Дата смерти15.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1930
Отец: Козявин Филипп Романович
Мать: Екатерина Алексеевна
орловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Рождение ребёнка
13.07.1955
Сын: Молодиков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Молодиков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2011
Похороны
Неизвестно
Абинск