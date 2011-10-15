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(Козявина) Александра Филипповна

Место рождения

орловская область, Знаменский район, д. Рыдань

Дата рождения

25.01.1930

Дата смерти

15.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1930

Отец: Козявин Филипп Романович

Мать: Екатерина Алексеевна

орловская область, Знаменский район, д. Рыдань
Рождение ребёнка
13.07.1955

Сын: Молодиков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Молодиков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодиков Иван Васильевич

Смерть
15.10.2011
Похороны
Неизвестно
Абинск
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