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Астахов Алексей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Астахов Константин Астафьевич

Мать: Астахова Аксиния Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Илларион Алексеевич

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Устинья Акимовна

Смерть
1948
Причина смерти: умер от тифа
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