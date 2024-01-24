Астахов Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астахов Илларион Алексеевич
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астахова Устинья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Причина смерти: умер от тифа