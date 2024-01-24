Козявина (Зюганова) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Зюганова) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Козявин Филипп Романович

Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Козявин Петр Романович

Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефтюхова Александра Романовна

Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Яков Романович

Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Алексей Романович

Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козявин Роман Андреевич

Смерть
Неизвестно
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