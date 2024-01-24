Козявина (Зюганова) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1902
Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефтюхова Александра Романовна
Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявин Алексей Романович
Отец ребёнка: Козявин Роман Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно