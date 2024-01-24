Ефтюхова (Козявин) Александра Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефтюхова (Козявин) Александра Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козявин Роман Андреевич

Мать: Козявина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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