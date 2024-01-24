Ефтюхова (Козявин) Александра Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Смерть
Неизвестно