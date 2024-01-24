Козявин Роман Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козявин Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1902
Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефтюхова Александра Романовна
Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявин Алексей Романович
Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно