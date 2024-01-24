Козявин Роман Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозявин Роман Андреевич

Козявин Роман Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козявин Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Козявин Филипп Романович

Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Козявин Петр Романович

Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефтюхова Александра Романовна

Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Яков Романович

Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявин Алексей Романович

Мать ребёнка: Козявина Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close