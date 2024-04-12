Курилова Федот Емельянович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Федотовна
Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
20.04.1838
Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрена Федотовна
Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
27.08.1841
Сын: Курилов Василий Федотович
Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
08.06.1846
Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Курилова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Курилова Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Курилова Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно