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Курилова Федот Емельянович

Место рождения

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Курилова Емельян Михайлович

Мать: Курилова Марфа Федоровна

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Федотовна

Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновской волости
Рождение ребёнка
20.04.1838

Сын: Курилов Семен Федотович

Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Федотовна

Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
27.08.1841

Сын: Курилов Василий Федотович

Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
08.06.1846

Сын: Курилов Федор Федотович

Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Курилов Иван Федотович

Мать ребёнка: Курилова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курилова Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Курилова Мария Григорьевна

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Курилов Макар Федотович

Мать ребёнка: Курилова Акулина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Акулина Павловна

Смерть
Неизвестно
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