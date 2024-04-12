Курилова Тимофей Федотович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1873
Сын: Курилов Иван
Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Курилов Андрей
Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Курилов Павел
Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
15.04.1887
Рождение ребёнка
01.03.1888
Дочь: Воронкова Евдакия Тимофеевна
Мать ребёнка: Курилова Татьяна Петровна
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область