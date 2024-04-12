Курилова Тимофей Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова Тимофей Федотович

Место рождения

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Курилова Федот Емельянович

Мать: Курилова Мария Григорьевна

Большая Хвощеватка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Курилов Иван

Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Курилов Андрей

Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Курилов Павел

Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Курилова Василиса Емельяновна

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
15.04.1887

Жена: Курилова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
01.03.1888

Дочь: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Мать ребёнка: Курилова Татьяна Петровна

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Василиса Емельяновна

Смерть
Неизвестно
Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
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