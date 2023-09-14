Курилова Василиса Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: ?? Емельян
Рождение ребёнка
1873
Сын: Курилов Иван
Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Курилов Андрей
Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Курилов Павел
Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886
Казахстан с.Колпаковка