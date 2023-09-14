Курилова Василиса Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова Василиса Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: ?? Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Курилов Иван

Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Курилов Андрей

Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Курилов Павел

Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Курилова Тимофей Федотович

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилова Тимофей Федотович

Смерть
1886
Казахстан с.Колпаковка
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