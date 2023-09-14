Воронкова (Курилова) Евдакия Тимофеевна
Место рожденияКазахстан с.Колпаковка
Дата рождения01.03.1888
Дата смерти10.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1888
Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
31.10.1905
Рождение ребёнка
03.10.1906
Сын: Воронков Никандро
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Рождение ребёнка
20.02.1909
Сын: Воронков Максим Михайлович
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Рахманова Анна
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
11.06.1915
Дочь: Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко Александра Михайловна
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епишкина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович
Смерть
10.05.1965
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно