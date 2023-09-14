Воронкова (Курилова) Евдакия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Курилова) Евдакия Тимофеевна

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Место рождения

Казахстан с.Колпаковка

Дата рождения

01.03.1888

Дата смерти

10.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1888

Отец: Курилова Тимофей Федотович

Мать: Курилова Татьяна Петровна

Казахстан с.Колпаковка
Бракосочетание
31.10.1905

Муж: Воронков Михаил Демьянович

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Воронков Никандро

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
20.02.1909

Сын: Воронков Максим Михайлович

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Рахманова Анна

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
11.06.1915

Дочь: Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко Александра Михайловна

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епишкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Воронков Михаил Демьянович

Смерть
10.05.1965
Коксу, Коксуский район, Жетысуская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Коксу, Коксуский район, Жетысуская область
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