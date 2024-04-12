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Воронков Максим Михайлович

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Место рождения

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область

Дата рождения

20.02.1909

Дата смерти

01.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1909

Отец: Воронков Михаил Демьянович

Мать: Воронкова Евдакия Тимофеевна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Разливалова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Евдакимова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1934

Сын: Воронков Владимир Максимович

Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна

Китай
Рождение ребёнка
1942

Сын: Воронков Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна

Китай
Рождение ребёнка
30.03.1946

Дочь: Любовь Максимовна

Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна

КНР, сел. Лоу-Цоу-Гоу, Суйдунского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Александра Павловна

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
01.11.1979
Енбекши, Карасайский район, Алматинская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Казахстан с.Чемолган
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