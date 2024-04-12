Воронков Максим Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.02.1909
Дата смерти01.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Разливалова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Евдакимова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1934
Сын: Воронков Владимир Максимович
Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна
Китай
Рождение ребёнка
1942
Сын: Воронков Анатолий Максимович
Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна
Китай
Рождение ребёнка
30.03.1946
Дочь: Любовь Максимовна
Мать ребёнка: Воронкова Александра Павловна
КНР, сел. Лоу-Цоу-Гоу, Суйдунского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
01.11.1979
Енбекши, Карасайский район, Алматинская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Казахстан с.Чемолган