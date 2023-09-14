Разливалова (Воронкова) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
10.01.1952
Сын: Разливалов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович
КНР, селение Алтай
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Положеева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1962
Дочь: Казанцева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1965
Сын: Разливалов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Китай
Смерть
1999