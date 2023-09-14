Разливалова (Воронкова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разливалова (Воронкова) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Воронков Максим Михайлович

Мать: Воронкова Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1952

Сын: Разливалов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович

КНР, селение Алтай
Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Положеева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1962

Дочь: Казанцева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
10.07.1965

Сын: Разливалов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Разливалова Михаил Петрович

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разливалова Михаил Петрович

Китай
Смерть
1999
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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