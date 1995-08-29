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Разливалова Михаил Петрович

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Место рождения

Маканчи, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

03.09.1929

Дата смерти

29.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1929

Отец: Разливалов Петр

Мать: Грабарева Елена

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
10.01.1952

Сын: Разливалов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна

КНР, селение Алтай
Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Положеева Нина Михайловна

Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
13.02.1962

Дочь: Казанцева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
10.07.1965

Сын: Разливалов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разливалова Мария Максимовна

Китай
Смерть
29.08.1995
Кумозек, Мойынкумский район, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
с.Кумузек
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