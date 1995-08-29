Разливалова Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1929
Дата смерти29.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1929
Отец: Разливалов Петр
Мать: Грабарева Елена
Рождение ребёнка
10.01.1952
Сын: Разливалов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна
КНР, селение Алтай
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Положеева Нина Михайловна
Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
13.02.1962
Дочь: Казанцева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
10.07.1965
Сын: Разливалов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Разливалова Мария Максимовна
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Китай
Смерть
29.08.1995
Кумозек, Мойынкумский район, Жамбылская область
Похороны
Неизвестно
с.Кумузек