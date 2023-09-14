Положеева (Разливалова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1956
Рождение ребёнка
13.09.1974
Сын: Положеев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Положеев Сергей Трофимович
Казахстан
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
24.12.1975
Дочь: Положеева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Положеев Сергей Трофимович
г.Свободный Амурская обл.