Положеева (Разливалова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положеева (Разливалова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1956

Отец: Разливалова Михаил Петрович

Мать: Разливалова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
13.09.1974

Сын: Положеев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Положеев Сергей Трофимович

Казахстан
Бракосочетание
1974

Муж: Положеев Сергей Трофимович

Рождение ребёнка
24.12.1975

Дочь: Положеева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Положеев Сергей Трофимович

г.Свободный Амурская обл.
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