село Маканчи, село Маканчи, Урджарский район, Абайская область (на 2022) — Familio

Маканчи

Урджарский район, Абайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Сергиопольский уезд, Камышевское (Хатынь-Су) селение
16110. Камышевское (Хатынь-Су) сел., кр. сельс. общ.342
Сергиопольский уезд, Хатын-Су селение крестьянского сельского общества
17623. Хатын-Су сел. кр. сельс. общ.Аулов: 55. 489. Других сословий: 23.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Абайская область, Урджарский район, Маканчинский сельский округ
село МаканчиМақаншы а.104673100
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close