село Кумозек, село Кумозек, Мойынкумский район, Жамбылская область (на 2022) — Familio

Кумозек

Мойынкумский район, Жамбылская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жамбылская область, Мойынкумский район, Карабогетский сельский округ
село КумозекҚұмөзек а.315637400

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