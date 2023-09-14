Разливалов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1929
Сын: Разливалова Михаил Петрович
Мать ребёнка: Грабарева Елена
Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Анисимова Лидия
Мать ребёнка: Грабарева Елена
с. Маканчи Семиполатинская обл Казахстан
Смерть
Неизвестно