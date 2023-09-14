Разливалов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разливалов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1929

Сын: Разливалова Михаил Петрович

Мать ребёнка: Грабарева Елена

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Анисимова Лидия

Мать ребёнка: Грабарева Елена

с. Маканчи Семиполатинская обл Казахстан
Смерть
Неизвестно
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