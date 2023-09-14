Грабарева (Чемоданова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрабарева (Чемоданова) Елена

Грабарева (Чемоданова) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чемоданов Василий

Мать: Чемоданова Акулина

Рождение ребёнка
03.09.1929

Сын: Разливалова Михаил Петрович

Отец ребёнка: Разливалов Петр

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Анисимова Лидия

Отец ребёнка: Разливалов Петр

с. Маканчи Семиполатинская обл Казахстан
Рождение ребёнка
05.06.1939

Сын: Грабарев Петр

Отец ребёнка: Грабарев Тимофей

Китай
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Хайдина Зинаида

Отец ребёнка: Грабарев Тимофей

Китай
Рождение ребёнка
09.09.1947

Сын: Грабарев Борис

Отец ребёнка: Грабарев Тимофей

Китай
Рождение ребёнка
1951

Сын: Грабарев Александр

Отец ребёнка: Грабарев Тимофей

Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабарев Тимофей

Смерть
1994
Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close