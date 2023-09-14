Грабарева (Чемоданова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чемоданов Василий
Мать: Чемоданова Акулина
Рождение ребёнка
03.09.1929
Сын: Разливалова Михаил Петрович
Отец ребёнка: Разливалов Петр
Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Анисимова Лидия
Отец ребёнка: Разливалов Петр
с. Маканчи Семиполатинская обл Казахстан
Рождение ребёнка
05.06.1939
Сын: Грабарев Петр
Отец ребёнка: Грабарев Тимофей
Китай
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Хайдина Зинаида
Отец ребёнка: Грабарев Тимофей
Китай
Рождение ребёнка
09.09.1947
Сын: Грабарев Борис
Отец ребёнка: Грабарев Тимофей
Китай
Рождение ребёнка
1951
Сын: Грабарев Александр
Отец ребёнка: Грабарев Тимофей
Китай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грабарев Тимофей
Смерть
1994
Казахстан