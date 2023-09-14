Хайдина (Грабарев) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдина (Грабарев) Зинаида

Место рождения

Китай

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Грабарев Тимофей

Мать: Грабарева Елена

Китай
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