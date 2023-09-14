Чемоданова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Грабарева Елена
Отец ребёнка: Чемоданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Ульяна
Отец ребёнка: Чемоданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемоданов Даниил
Отец ребёнка: Чемоданов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемоданов Николай
Отец ребёнка: Чемоданов Василий
Смерть
1965
Казахстан