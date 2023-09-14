Чемоданова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемоданова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Грабарева Елена

Отец ребёнка: Чемоданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Ульяна

Отец ребёнка: Чемоданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемоданов Даниил

Отец ребёнка: Чемоданов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемоданов Николай

Отец ребёнка: Чемоданов Василий

Смерть
1965
Казахстан
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