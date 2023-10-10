Воронкова (Борщевская) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Борщевская) Александра Павловна

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Место рождения

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область

Дата рождения

04.05.1909

Дата смерти

15.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1909

Отец: Борщевский Павел Саввинович

Мать: Борщевская Мария Александровна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Разливалова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Евдакимова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1934

Сын: Воронков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович

Китай
Рождение ребёнка
1942

Сын: Воронков Анатолий Максимович

Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович

Китай
Рождение ребёнка
30.03.1946

Дочь: Любовь Максимовна

Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович

КНР, сел. Лоу-Цоу-Гоу, Суйдунского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Максим Михайлович

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
15.08.1993
Енбекши, Карасайский район, Алматинская область
Причина смерти: Хроническая сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Шамалган, Карасайский район, Алматинская область
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