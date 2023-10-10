Воронкова (Борщевская) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения04.05.1909
Дата смерти15.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Разливалова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Евдакимова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1934
Сын: Воронков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович
Китай
Рождение ребёнка
1942
Сын: Воронков Анатолий Максимович
Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович
Китай
Рождение ребёнка
30.03.1946
Дочь: Любовь Максимовна
Отец ребёнка: Воронков Максим Михайлович
КНР, сел. Лоу-Цоу-Гоу, Суйдунского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
15.08.1993
Енбекши, Карасайский район, Алматинская область
Причина смерти: Хроническая сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Шамалган, Карасайский район, Алматинская область