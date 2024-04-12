Борщевская (Удодова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщевская (Удодова) Мария Александровна

Место рождения

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область

Дата рождения

22.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888

Отец: Удодов Александр Степанович

Мать: Удодова Мария Ефимовна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Бракосочетание
11.03.1906

Муж: Борщевский Павел Саввинович

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
04.05.1909

Дочь: Воронкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Борщевский Павел Саввинович

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Борщевский Павел Саввинович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
28.08.1914

Сын: Борщевский Иван

Отец ребёнка: Борщевский Павел Саввинович

Казахстан с.Колпаковка
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