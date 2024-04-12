Борщевская (Удодова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1888
Бракосочетание
11.03.1906
Рождение ребёнка
04.05.1909
Дочь: Воронкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Борщевский Павел Саввинович
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Борщевский Павел Саввинович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
28.08.1914
Сын: Борщевский Иван
Отец ребёнка: Борщевский Павел Саввинович
Казахстан с.Колпаковка