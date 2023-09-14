Удодова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
22.07.1888
Дочь: Борщевская Мария Александровна
Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович
Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно