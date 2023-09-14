Удодова Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдодова Мария Ефимовна

Удодова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
22.07.1888

Дочь: Борщевская Мария Александровна

Отец ребёнка: Удодов Александр Степанович

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close