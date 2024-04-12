Удодов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Удодов Степан Иванович
Мать: Удодова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна
Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
22.07.1888
Дочь: Борщевская Мария Александровна
Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно