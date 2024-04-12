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Удодов Александр Степанович

Место рождения

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Удодов Степан Иванович

Мать: Удодова Ирина Васильевна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна

Казахстан с.Колпаковка
Рождение ребёнка
22.07.1888

Дочь: Борщевская Мария Александровна

Мать ребёнка: Удодова Мария Ефимовна

Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно
Токжайлау, Алакольский район, Жетысуская область
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