Удодов Степан Иванович
Место рожденияС. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1827
Отец: Удодов Иван Иванович
Мать: Удодова Анна Климовна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1850
Сын: Удодов Александр Степанович
Мать ребёнка: Удодова Ирина Васильевна
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Удодова Ирина Васильевна
Бракосочетание
1858
Жена: Удодова Варвара Ивановна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Удодова Варвара Ивановна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1877
Сын: Удодов Василий Степанович
Мать ребёнка: Удодова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Удодова Варвара Ивановна
Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно