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Удодов Степан Иванович

Место рождения

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Удодов Иван Иванович

Мать: Удодова Анна Климовна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Удодов Александр Степанович

Мать ребёнка: Удодова Ирина Васильевна

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Удодова Ирина Васильевна

Бракосочетание
1858

Жена: Удодова Варвара Ивановна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Удодов Иван Степанович

Мать ребёнка: Удодова Варвара Ивановна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Удодов Василий Степанович

Мать ребёнка: Удодова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Удодова Варвара Ивановна

Казахстан с.Колпаковка
Смерть
Неизвестно
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