Удодова Анна Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова Анна Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Удодов Антон?Ананий? Иванович (рекрут)

Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Удодов Степан Иванович

Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Удодов Еримей Иванович

Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удодов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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