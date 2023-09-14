Удодова Анна Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Удодов Антон?Ананий? Иванович (рекрут)
Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Удодов Иван Иванович
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удодов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно