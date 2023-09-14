Удодов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Удодов Иван......
Рождение ребёнка
1811
Сын: Удодов Яков Иванович
Мать ребёнка: Удодова Миланья Семеновна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Удодова Миланья Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Удодов Антон?Ананий? Иванович (рекрут)
Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна
С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удодова Анна Климовна
Смерть
1849
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область