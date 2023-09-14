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Удодов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Удодов Иван......

Мать: Удодова Ульяна Кирилловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Удодов Яков Иванович

Мать ребёнка: Удодова Миланья Семеновна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Удодова Миланья Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Удодов Антон?Ананий? Иванович (рекрут)

Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Удодов Степан Иванович

Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Удодов Еримей Иванович

Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Удодова Анна Климовна

С. Никитовка, Валуйского уезда, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Миланья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удодова Анна Климовна

Смерть
1849
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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