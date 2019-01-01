слобода Сагуны, слобода Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Сагуны

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2252Сагуны, слоб. каз.при вершине оврага Колбинского Лога.55станов. кварт.36314311468Церковь православная. Ярмарок 2. Салотопенных заводов 3. Маслобоень 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
1054. Сагуны и М. Сагуны, слобода и хутор бывший государственный, дворов 644, жителей 4136, волостное правление (уездный город в 54 верстах), школа, лчбн., 6 лавок, 2 пос Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
Сл. Сагуны6596слободаСагуновскаго9156557

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Сагуновская волость
слобода Сагуны

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8688Сагуныслобода50°36'с.ш.39°44'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Сагуновское сельское поселение
20641460101сл Сагуныслобода
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