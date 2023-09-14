Удодова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удодова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Удодов Александр Степанович

Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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