Удодова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Удодов Александр Степанович
Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Удодов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно